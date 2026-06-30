В Ростовской области открылась новая экотропа «Раздорские склоны»

Маршрут пролегает по территории одноименного охраняемого ландшафта площадью 1117 гектаров.

Торжественное открытие экологического маршрута состоялось в Усть-Донецком районе. Проект реализован Сбером совместно с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и дирекцией особо охраняемых природных территорий областного значения. Научную поддержку оказали Южный федеральный университет, Южный научный центр РАН и Ростовское областное отделение Русского географического общества, информирует официальный портал регионального правительства.

На территории «Раздорских склонов» насчитывается 400 видов растений и более 500 видов животных. Из них 60 внесены в Красную книгу Ростовской области, а 17 — в Красную книгу Российской Федерации. Маршрут включает пять тематических остановок, на которых установлены информационные стенды.

На стартовой точке посетители могут ознакомиться с картой особо охраняемой природной зоны, пройти инструктаж и воспользоваться цифровым путеводителем. Остановки под названиями «Голоса птиц», «Растительный мир», «Животные» и «Насекомые» предоставляют информацию о краснокнижных и характерных представителях фауны Дона, включая соловья, европейскую косулю, степную дыбку и жука-оленя.

«Охраняемый ландшафт «Раздорские склоны» — кладезь природных богатств Дона. Создание нового маршрута — это значительный вклад в развитие экологического туризма в нашем регионе. Благодаря помощи Сбера и участию учёных мы смогли превратить эту территорию не только в прогулочную зону, но и в современную образовательную площадку», — отметила глава Минприроды Ростовской области Алла Кушнарева.

Технологической особенностью проекта стал цифровой формат. Все стенды оснащены QR-кодами, отсканировав которые, посетители могут бесплатно прослушать аудиогид с мобильного телефона.

Это уже третий подобный проект по созданию экологических троп в регионе: ранее были благоустроены маршруты в Горненском заказнике и в хуторе Старозолотовском.

Фото: donland.ru

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