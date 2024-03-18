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На Дону живописный заказник «Горненский» ждет экотуристов

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В Ростовской области развивается экотуризм. Несколько интересных маршрутов созданы в природном заказнике  «Горненский» Красносулинского района.

Новости Ростовской области

Заказник расположен среди живописных отрогов Донецкого кряжа, на его территории расположены лесные участки и степные участки, балочная сеть. Там произрастает около тысячи видов растений и грибов, а также обитает более четырехсот видов животных и птиц.

К примеру, экомаршрут «Войди в природу другом» предлагает путешественникам увидеть настоящие скалы, достигающие 25 метров в высоту, познакомиться с богатой травянистой растительностью и встретить редкие и исчезающие виды – например, василёк русский или чабрец известколюбивый. А еще понаблюдать за ланями, оленями, муфлонами, которые содержатся на территории заказника.

На экотропе «Зеленые километры» путешественники могут прогуляться по территории искусственного лесного массива, увидеть многообразие лесных насаждений, а также посетить птичий городок и питомник.

Важный аспектов развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях — наличие комфортной и понятной инфраструктуры, – отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. – Разработанные маршруты, программы проведения экскурсий, информационные стенды с QR-кодами и оцифровка экотроп помогут вовлечь в экологический туризм больше людей.

Посетить Государственный природный заказник «Горненский» можно в любое время года, самостоятельно или заказав экскурсию. Тропы заказника нанесены на карты геосервиса 2ГИС, чтобы найти подробный маршрут, его начальные и конечные точки нужно ввести слово «экотропа» в поисковом окне сервиса.

Подробнее об экомаршрутах, графике проведения экскурсий и правилах посещения заказника можно ознакомиться на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий или по телефону 8(863)237-67-33.

Фото.donland.ru

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Таганрогская правда
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