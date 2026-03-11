В Ростовской области определили лучшего оператора связи по пользовательскому опыту

Абонентам МегаФона в донском регионе комфортнее находиться в онлайне: фотоконтент загружается быстрее, удобнее играть в видеоигры, а слушать музыку и смотреть любимые фильмы можно без зависаний. Это подтвердило исследование российской компании Виго (Vigo), разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, среди телеком‑операторов проведённое в IV квартале 2025 года.

Чтобы определить лидера, эксперты использовали специальный показатель — оценки пользовательского опыта (Vigo UX Score). В нем учитываются такие метрики как число сессий с временем ожидания старта проигрывания онлайн-медиа контента более трёх секунд, количество зависаний на минуту воспроизведения, доля игровых сессий с длительностью задержки — момента, когда абонент не контролирует ход игры из-за проблем с сетью. Также при подсчете аналитики брали во внимание долю сессий и среднее время загрузки файлов с фото на устройство.

В ходе исследования было проведено более 5,5 млн тестов в различных региональных локациях. По результатам экспертизы, проведённой в четвертом квартале 2025 года, самый высокий показатель по оценке пользовательского опыта (Vigo UX Score) у МегаФона.

Такого результата удалось добиться благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры в регионе на Дону. С начала 2025 года инженеры оператора построили и модернизировали более 1 300 объектов связи в городах и сёлах Ростовской области. Покрытие МегаФона расширилось в крупнейших городах региона, а также в Азовском, Аксайском, Багаевском, Каменском Миллеровском, Морозовском, Цимлянском районах.

«Исследования подтверждают, что мы обеспечиваем клиентам максимально комфортный пользовательский опыт, то есть наши абоненты получают то, за чем приходят в интернет — возможность общаться, работать, отдыхать в Сети. Это итог нашей системной работы и инвестиций в регион. Мы продолжаем развивать сеть и улучшать качество связи, чтобы каждый житель и гость региона мог пользоваться цифровыми сервисами на достойном уровне», — рассказал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

Реклама

Рекламодатель ПАО «МегаФон»

ИНН 7812014560

erid: 2VfnxwPovED

Фото пресс-службы «МегаФона»