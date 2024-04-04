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В Ростовской области на реке Дон столкнулись два теплохода

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Столкновение двух водных судов произошло сегодня, 4 апреля. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Новости Ростовской области

По данным следствия, 4 апреля на участке реки Дон теплоход «Коноша» под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана столкнулся со стоящим на мели теплоходом «Сормовский-3067». Обошлось без пострадавших.

В результате столкновения судов теплоход «Сормовский-3067» получил повреждения. Собственнику судна причинен имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.263 УК РФ).

Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщали, что донские таможенники обнаружили «лишнее» топливо на теплоходе, прибывшем из Турции.

Фото Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

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водный транспорт Дон происшествия Ростовская область ЧП
Таганрогская правда
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