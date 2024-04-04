Донские таможенники обнаружили «лишнее» топливо на теплоходе

В порту Ростова на теплоходе обнаружили незадекларированное топливо, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Теплоход прибыл в донскую столицу из порта Ялова (Турция) для совершения таможенных операций. В ходе проведения совместного контроля таможенники и пограничники обнаружили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком. В штатных емкостях находится на 4 тонны больше горючего, чем задекларировано.

В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Данная статья предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой), на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Образцы горючего направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию для установления стоимости.

Всего с начала года таможенники выявили порядка 23 тонн незадекларированного топлива на теплоходах в порту Ростова.

Фото Ростовской таможни (из архива)