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Донские таможенники обнаружили «лишнее» топливо на теплоходе

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В порту Ростова на теплоходе обнаружили  незадекларированное топливо, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Новости Ростовской области

Теплоход прибыл в донскую столицу из порта Ялова (Турция) для совершения таможенных операций. В ходе проведения совместного контроля таможенники и пограничники обнаружили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком. В штатных  емкостях находится на 4 тонны больше горючего, чем задекларировано.

В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ  — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Данная статья предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой), на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  Образцы горючего направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию для установления стоимости.

Всего с начала года таможенники выявили порядка 23 тонн незадекларированного топлива на теплоходах в порту Ростова.

Фото Ростовской таможни (из архива)

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Таганрогская правда
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