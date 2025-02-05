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В Ростовской области на 9,5% проиндексирован материнский капитал

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С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 9,5%. Коэффициент индексации утвержден Постановлением Правительства РФ, исходя из индекса потребительских цен за 2024 год.

Новости Ростовской области

В Ростовской области материнский капитал на первого ребенка теперь составляет 690 266,95 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй или последующий ребенок (если ранее право на сертификат не возникало), размер маткапитала составляет 912 162,09 рубля. У семей, которые ранее получали маткапитал на первенца, при рождении второго малыша он увеличится на 221 895,14 рублей.

«Отделение СФР по Ростовской области проиндексировало на 9,5% и остаток материнского капитала граждан. Владельцы сертификата могут узнать его размер, заказав соответствующую выписку на портале Госуслуг или обратившись в нашу клиентскую службу», — рассказали в региональном отделении Соцфонда.

Маткапитал назначается в проактивном режиме  по сведениям,  поступившим из органов ЗАГС. Уведомление о назначенном размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале Госуслуг.

Напомним, средства материнского капитала можно направить по пяти направлениям: на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей, реабилитацию детей с инвалидностью или накопительную пенсию матери или отца (если ему перешло право на маткапитал).

Распорядиться материнским капиталом можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — направление средств на первоначальный взнос, погашение жилищных кредитов и займов, содержание ребенка в детском саду, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, на получение ежемесячной выплаты. В этих случаях распорядиться средствами можно сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области дополнительно проиндексированные пенсии получат более миллиона жителей.

Изображение от alexeyzhilkin на Freepik

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Таганрогская правда
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