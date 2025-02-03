В Ростовской области дополнительно проиндексированные пенсии получат более миллиона жителей

Все выплаты будут начислены автоматически. Средняя прибавка к пенсии составит 2 208, 92 рубля сообщает региональное отделение Соцфонда.

В соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года страховые пенсии жителей Ростовской области в январе 2025 года были увеличены на 7,3 %. По решению президента с февраля пенсионерам дополнительно проиндексировали ежемесячную выплату до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%, согласно данным Росстата.

Пенсионерам Ростовской области проиндексированные до этого показателя выплаты направят уже в феврале. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %. Все выплаты будут начислены автоматически.

«Отделение СФР по Ростовской области оперативно провело необходимую работу для дополнительного повышения пенсий в соответствии с принятым решением Президента РФ и поручением Правительства РФ. После доиндексации средний размер страховой пенсии по старости в феврале для жителей региона составит 22 679, 34 рубля, средняя прибавка к пенсии – 2 208, 92 рубля», — поясняют специалисты Соцфонда.

Особенностью индексации страховых пенсий с этого года стало то, что теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий – независимо от наличия у них работы. В Ростовской области это – более миллиона человек.

Ранее мы рассказывали о том, какие изменения ждут жителей Дона при назначении единого пособия в 2025 году.

Фото из архива «Таганрогской правды»