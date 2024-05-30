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В Ростовской области мужчина зарубил приятеля казачьей саблей

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В Ростовской области будут судить жителя Новочеркасска, который зарубил саблей своего приятеля и пытался убить  его сожительницу.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено в ночь с 8 по 9 марта нынешнего года в домовладении на улице Фрунзе города Новочеркасска. Фигурант выпивал со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей. Затем собутыльники поссорились. Обвиняемый схватил казачью саблю и нанес мужчине множественные удары в область шеи и туловища, от которых тот скончался. Еще один удар достался женщине, которая смогла покинуть дом и обратиться за помощью. Ее доставили в больницу.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину и до суда был заключен под стражу.

Ранее мы рассказали, что на Дону трое мужчин похитили несовершеннолетнего и вымогали у него деньги.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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