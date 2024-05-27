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На Дону трое мужчин похитили несовершеннолетнего и вымогали у него деньги

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В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.

Новости Ростовской области

В Ростовской области по факту похищения человека и вымогательства заведено уголовное дело в отношении троих жителей, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемые, находясь в городе Батайске, насильно усадили 17-летнего юношу в автомобиль, вывезли в безлюдное место и удерживали его там. Применяя физическую силу, мужчины требовали деньги. Опасаясь за свою жизнь, юноша позвонил родным и попросил их перевести на его карту требуемую злоумышленниками сумму.

Далее фигуранты перевезли потерпевшего в Ростов, где сняли с его банковской карты в банкомате 250 тысяч рублей и, угрожая расправой, запретили обращаться в правоохранительные органы.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Ведется следствие.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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