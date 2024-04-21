В Ростовской области многодетным семьям увеличили выплаты

Многодетные родители в Ростовской области теперь будут пользоваться новой мерой соцподдержки и получать увеличенные вдвое выплаты на каждого ребенка и доплаты к пенсии.

На 6-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области депутаты приняли закон, устанавливающий новую меру социальной поддержки многодетных семей. Теперь они будут получать компенсацию расходов за оплату жилого помещения в размере 50 процентов, аналогично тому, как уже получают компенсацию за оплату коммунальных услуг.

Новая мера поддержки будет действовать задним числом, с 1 января 2024 года, соответственно, многодетным родителям произведут перерасчет. По федеральным стандартам рекомендуется устанавливать такое возмещение на уровне от 30 до 50 %.

Мы используем максимальную планку – 50 % от установленного размера, то есть, в большем объеме, – подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко.

Кроме этого, депутаты в два раза увеличили размер ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка в многодетной семье. Она составит теперь 1 042 рубля. Это дополнительная выплата ко всем имеющимся мерам поддержки, установленным и на федеральном, и на областном уровне.

Также в два раза до 2 тысяч рублей увеличена доплата к пенсии тем родителям, которые награждены орденом «Родительская слава» или почетным дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».

Еще депутаты приняли в первом чтении законопроект, полностью освобождающий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в приемных семьях, от уплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт, отмечается в сообщении пресс-службы ЗС РО.

Напомним, с предложением усилить меры поддержки многодетных семей выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото из архива (donland.ru)