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На Дону рассмотрят новые меры поддержки многодетных семей

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Законопроект внес на рассмотрение в ЗСРО губернатор Василий Голубев.

Регион

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес на рассмотрение депутатов донского парламента законопроект, который направлен на поддержку многодетных семей и матерей, награжденных за заслуги в воспитании детей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Документ устанавливает для семей с тремя и более детьми компенсацию расходов по оплате жилья в размере 50%, увеличение в два раза ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка (с 521 рубля до 1042 рублей).

Также предлагается в два раза поднять размер ежемесячной доплаты к пенсии матерям, награжденным орденом «Родительская слава» и почетным дипломом губернатора «За заслуги в воспитании детей».

Законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания Ростовской области 18 апреля текущего года.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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