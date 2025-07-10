В Ростове задержана мать новорожденного ребенка, тело которого найдено в мусорном баке

Следователи выясняют обстоятельства страшного инцидента.
В донской столице установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорном контейнере на улице Платона Кляты. Ею оказалась 28-летняя жительница Ростова-на-Дону, сообщает региональный следком.
С ее участием проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Фото: следком РО
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