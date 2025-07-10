Главная » Новости Ростовской области

В Ростове задержана мать новорожденного ребенка, тело которого найдено в мусорном баке

На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Следователи выясняют обстоятельства страшного инцидента.

Новости Ростовской области

В донской столице установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорном контейнере на улице Платона Кляты. Ею оказалась 28-летняя жительница Ростова-на-Дону, сообщает региональный следком.

С ее участием проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее по факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru