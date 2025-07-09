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В Ростове нашли тело новорожденного в мусорном баке

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В донской столице возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке.

Новости Ростовской области

Сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты тела новорожденного поступило в  следственный отдел по Октябрьскому району Ростова.

«Следователем и криминалистом выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»

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Таганрогская правда

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