В Ростове нашли тело новорожденного в мусорном баке

В донской столице возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке.
Сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты тела новорожденного поступило в следственный отдел по Октябрьскому району Ростова.
«Следователем и криминалистом выполнен осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»
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