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В Ростове ликвидируют разлив химикатов, попавших в реку Дон

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11 января в реке Дон в районе набережной донской столицы зафиксировано маслянистое пятно.

Новости Ростовской области

Специалисты определили, что по реке разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.

«Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения. Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время», — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Градоначальник отметил, что опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет — забор воды для нужд города находится выше по течению. Сотрудники «Водоканала» тоже находятся на месте ЧП. В течение дня будет проводиться мониторинг ситуации.

В Минприроды Ростовской области уточнили, что информация о факте загрязнения водного объекта передана в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

«Проводятся мероприятия по установлению источника сброса», — пояснили в ведомстве.

Фото и видео Минприроды РО

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Дон Минприроды Ростовской области Ростов Ростовская область экология
Таганрогская правда
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