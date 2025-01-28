В реке Дон обнаружили маслянистые пятна неизвестного происхождения

Предположительно, маслянистые пятна, обнаруженные 26 января в акватории реки Дон в районе Аксая, являются нефтепродуктами.

Сообщение о разливе нефтепродуктов в Дону поступило в дежурно-диспетчерскую службу Минприроды Ростовской области. Местные жители заметили бурые пятна в границах Аксая, в районе дома № 199 на улице Набережной.

«В ходе выезда на место инспекторы Минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта. Предположительно, пятна являются нефтепродуктами», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Речморпорта проводят мероприятия по устранению маслянистых пятен. Сотрудники Росприроднадзора и ЧерАзТехмордирекции устанавливают источник загрязнения водного объекта, уточнили в Минприроды.

Фото: Telegram-канал Минприроды РО