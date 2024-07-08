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В поля Ростовской области для борьбы с вредителями выпускают габробракона

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Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области продолжают наработку габробракона для борьбы с насекомыми, вредящими посевам сельскохозяйственных культур. Выпуск габробракона на поля проводится в ряде районов донского региона.

Регион

Габробракон — востребованное биологическое средство защиты растений. Это насекомое паразитирует на гусеницах молей и бабочек. Габробракон поражает 60 видов насекомых, наносящих ущерб растениеводству, из которых во второй половине лета распространяются вредители подсолнечника и кукурузы. Насекомое способно бороться с хлопковой совкой, стеблевым кукурузным мотыльком, совкой-гаммой, луговым мотыльком. Лаборатория филиала Россельхозцентра в настоящее время культивирует габробракона для выпуска на донские поля.

«Применять габробракона можно для защиты пропашных, овощных, кормовых, плодово-ягодных культур и запасов зерна. Выпуск габробракона является единственным средством для защиты посевов от гусениц в период цветения, когда применение инсектицидов останавливается из-за опасности отравления пчёл, опыляющих цветки»,  — рассказывает начальник отдела по защите растений Юрий Колесников.

Также габробракон позволяет бороться с вредителями на всех фазах роста растений и созревания урожая, снижать химическую нагрузку на выращенную продукцию, получать экологически чистые и полезные сельхозпродукты. Нормы выпуска зависят от количества яйцекладок или гусениц вредителя на 100 растений. Поэтому необходимо провести предварительные фитосанитарные обследования посевов сельхозкультур.

Для справки

Габробракон (Habrobracon hebetor Say.) — эктопаразит многих видов опасных чешуекрылых вредителей, например, совок (мальвовой, капустной, хлопковой), стеблевого мотылька и др. Перед откладкой яиц самки габробракона прокалывают яйцекладом покров гусеницы, вводя в тело парализующий ее токсин. Гусеницы теряют подвижность и прекращают питание, при этом сам габробракон не умирает.

Ранее мы сообщали, что опасный многоядный вредитель появился на полях Ростовской области.

Фото филиала Россельхозцентра по Ростовской области

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Таганрогская правда
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