Опасный многоядный вредитель появился на полях Ростовской области

Аграриям рекомендуют проводить мониторинг опасного вида саранчи — итальянского пруса.

Отдел по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области сообщает, что после проведения обработки мест скопления итальянского пруса на пастбищах Заветинского района выжившие личинки потенциально могли перейти во второй и третьей декадах июня в фазу имаго.

В этой фазе итальянский прус может летать и мигрировать на 20–30 км в день, за весь период миграции — на 200–300 км.

«Итальянский прус — особо опасный многоядный вредитель, способный повреждать практически любые сельскохозяйственные культуры. На протяжении летнего периода сохраняется вероятность миграций саранчовых вредителей с территории сопредельных регионов, в связи с чем необходимо вести мониторинг их распространения, а при появлении скоплений саранчовых — передавать информацию о них специалистам филиала Россельхозцентра по Ростовской области», — сообщает ведомство.

При обследовании следует уделить внимание пастбищным, целинным и бросовым участкам, на которых могут быть выявлены и другие виды саранчовых вредителей.

В Россельхозцентре напомнили, что для борьбы с саранчой эффективны препараты: «Имидор», «Локустин», «Децис Эксперт», «Мамба», «Фаскорд», «Фасшанс». Необходимо чередовать действующие вещества препаратов при повторной обработке.

Обработки посевов от саранчи следует проводить ранним утром или вечером, когда температура воздуха снижена, и вредители пребывают в состоянии пониженной активности.

Ранее мы сообщали, что на полях Ростовской области обнаружена вредная черепашка.

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Фото Россельхозцентра по РО