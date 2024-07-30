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В озере Старый Дон по неизвестной причине погибла рыба

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В Ростовской области погибла рыба в озере Старый Дон в Семикаракорске, сообщает региональное Минприроды.

#Экология

Информацию о гибли рыбы разместили в соцсетях местные жители. Специалисты ведомства выехали на место, чтобы обследовать акваторию и прибрежную защитную полосу водного объекта. На мелководных участках, в застойной воде с водорослями и камышами они зафиксировали замор рыбы.

«Сброс сточных и хозбытовых вод не выявлен. В остальной части акватории озера гибели водных биологических ресурсов не установлено. В водоохранной зоне водного объекта промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также жилая застройка отсутствуют», — пишет источник.
 

Сейчас результаты обследования направлены в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства для рассмотрения.

Ранее мы рассказали, что на Дону из-за сброса сточных вод произошел замор рыбы в реке Быстрой.

Изображение от freepik

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гибель рыбы новости озеро Старый Дон Ростовская область
Таганрогская правда
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