На Дону из-за сброса сточных вод произошел замор рыбы в реке

26 июля специалисты Минприроды Ростовской области зафиксировали в Морозовске сброс сточных вод и гибель рыбы в реке Быстрая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Они обследовали обследования водный объект в точке сброса с очистных сооружений канализации, принадлежащих ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО.

«Зафиксированы признаки сброса сточных вод с признаками хозбыта (вода белесого цвета с характерным запахом), а также замор рыбы недалеко от места сброса», — пишет источник.

Также уточняется, что выше сброса очистных сооружений вода в реке чистая, прозрачная. И ниже по течению гибели рыбы не наблюдается.

Сейчас результаты обследования направлены для рассмотрения в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства и в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Ранее мы рассказали, что на Дону предпринимателя наказали за безответственное обращение с енотами.

Иллюстрация ВК Минприроды РО