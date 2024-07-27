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На Дону из-за сброса сточных вод произошел замор рыбы в реке

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26 июля специалисты Минприроды Ростовской области зафиксировали в Морозовске сброс сточных вод и гибель рыбы в реке Быстрая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

#Экология

Они обследовали обследования водный объект в точке сброса с очистных сооружений канализации, принадлежащих ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО.

«Зафиксированы признаки сброса сточных вод с признаками хозбыта (вода белесого цвета с характерным запахом), а также замор рыбы недалеко от места сброса», — пишет источник.

Также уточняется, что выше сброса очистных сооружений вода в реке чистая, прозрачная. И ниже по течению гибели рыбы не наблюдается.

Сейчас результаты обследования направлены для рассмотрения в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства и в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Ранее мы рассказали, что на Дону предпринимателя наказали за безответственное обращение с енотами.

Иллюстрация ВК Минприроды РО

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Таганрогская правда
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