В ночь на 8 июня на подлете к Новошахтинску сбит беспилотник

Нынешней ночью силами ПВО отражена очередная украинская атака на Ростовскую область.

8 июня в 00.30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет, — написал в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, в ночь на 6 июня из-за атаки украинских БПЛА в Новошахтинске загорелся завод по производству нефтепродуктов. Огонь тушили 120 человек, было привлечено 15 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Прошлой ночью беспилотник также был сбит на подлете к Ростовской области, а в 11 часов 7 июня ПВО обезвредила три украинских ракеты.

Фото из архива (телеграм-канал «Тютина»)