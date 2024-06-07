130 атак БПЛА отражено с начала года над территорией Ростовской области

В ночь на 7 июня над Ростовской областью был сбит беспилотник.

Всего же нынешней ночью силами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 11 БПЛА над территорией Крыма, 8 – над акваторией Азовского моря, 6 – над Краснодарским краем, 2 – над Белгородской областью, 1 – над Ростовской областью. Такие цифры приводит Минобороны РФ.

С начала 2024 года в регионе зафиксировано 130 попыток атак беспилотников, 6 – с помощью ракет, – об этом на Петербургском экономическом форуме РИА «Новости» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной, но достаточно напряженной.

Напомним, в ночь на 6 июня из-за атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пожар на площади в 100 кв. метров удалось оперативно ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

С 23 мая на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками введен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.

Находиться и передвигаться в особой зоне можно только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в 100-метровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона, — отмечается в сообщении донского правительства.

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