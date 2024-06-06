Главная » Новости Ростовской области

Ночью из-за атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Сегодня ночью, 6 июня, в Ростовской области результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Пожар начался около 2.40 ночи. Первоначально огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. К работе начали готовить пожарный поезд.

Но затем работы по тушению огня на некоторое время были прекращены из-за угрозы повторной атаки. Людей отвели на безопасное расстояние.

После этого на место выехали исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.

Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, было увеличено. Пожар на площади 100 квадратных метров удалось локализовать, а в 4.00 утра ликвидировать, — сообщил глава региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru