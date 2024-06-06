Сегодня ночью, 6 июня, в Ростовской области результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Пожар начался около 2.40 ночи. Первоначально огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. К работе начали готовить пожарный поезд.

Но затем работы по тушению огня на некоторое время были прекращены из-за угрозы повторной атаки. Людей отвели на безопасное расстояние.

После этого на место выехали исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.

Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, было увеличено. Пожар на площади 100 квадратных метров удалось локализовать, а в 4.00 утра ликвидировать, — сообщил глава региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)