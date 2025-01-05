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В Неклиновском районе устраняют последствия атаки БПЛА

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В ночь на 5 января от атаки украинских беспилотников пострадало село Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области.  

Новости Ростовской области

В результате падения обломков БПЛА повреждено имущество у жителей Новобессергеневки: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, хозпостроек, повреждения получили автомобили.

«Незамедлительно выехал на место. Работает комиссия по оценке ущерба, а также бригады энергетиков и газовой службы. Уважаемые неклиновцы! Напоминаю, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны. В случае обнаружения необходимо срочно звонить по телефону экстренных служб 112», — обратился к селянам глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

Напомним, в ночь на 5 января Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Силами и средствами ПВО уничтожено 37 вражеских БПЛА — в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

Раненых среди людей нет. В Таганроге повреждения получили крыши нескольких домов, хозпостройки, автомобиль, электрический столб.

Фото: Telegram Василия Даниленко

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Таганрогская правда
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