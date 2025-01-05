Во время массированной атаки БПЛА никто из жителей Таганрога не пострадал

Повреждения получили крыши нескольких домов, хозпостройки, автомобиль, электрический столб.

Минувшей ночью Таганрог и Ростовская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Напомним, воздушную тревогу в городе объявили в 01.10. Отбой дали в 05.50. Несколько обломков сбитых дронов упали на территорию города.

«На территории города есть фрагменты сбитых БПЛА. Они небезопасны! Приближаться к ним категорически запрещено! Оперативные службы проводят работы по обезвреживанию обломков. Обращаюсь ко всем таганрожцам! В случае обнаружения фрагментов срочно звоните в 112. Не подходите, не трогайте их руками ни в коем случае. Берегите себя!», — написала утром 5 января глава города Таганрога Светлана Камбулова.

И подчеркнула, что во время атаки никто из жителей города не пострадал. Небольшие повреждения получили крыши, хозпостройки и автомобиль. Поврежден один электрический столб. Аварийные бригады приступили к работе. Подача электроэнергии будет оперативно восстановлена.

«Нашим военным спасибо за работу, таганрожцам за понимание и терпение. Победа будет за нами!», — отметила Светлана Камбулова.

Фото из архива