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В ночь на 5 января Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

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Начиная с полуночи, силами и средствами ПВО уничтожено 37 вражеских БПЛА — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. 

#СВО

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, повреждения получили автомобили. По данным на утро 5 января, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные службы.

«К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Жителей Таганрога предупредили, что на территории города могут находиться обломки БПЛА. К ним нельзя приближаться, при обнаружении необходимо звонить в Службу 112.

Фото из архива

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атака беспилотников Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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