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В Морозовском районе сдетонировало взрывное устройство сбитого БПЛА

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Сегодня, 5 апреля, около полудня, в Морозовском районе в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших беспилотников, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Обломки упали недалеко от аэродрома.

В результате произошедшей детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников, — написал губернатор в своем телеграм-канале. 

По его словам, сейчас раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия.

Напомним, сегодня ночью в Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, сбито более 40 целей. Из-за атаки пострадала электроподстанция — ей нанесен незначительный ущерб. Небольшие повреждения получило имущество граждан.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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