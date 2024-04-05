Сегодня, 5 апреля, около полудня, в Морозовском районе в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших беспилотников, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Обломки упали недалеко от аэродрома.

В результате произошедшей детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия.

Напомним, сегодня ночью в Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, сбито более 40 целей. Из-за атаки пострадала электроподстанция — ей нанесен незначительный ущерб. Небольшие повреждения получило имущество граждан.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)