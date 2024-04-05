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Атака БПЛА на Ростовскую область: пострадавших в Морозовском районе нет

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В Морозовском районе Ростовской области уточняют последствия ночной атаки украинских беспилотников. Среди населения никто не пострадал, сообщил глава региона Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Напомним, из-за атаки пострадала электроподстанция — ей нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Аварийные бригады «Россетей» уже завершают ремонтные работы.

Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества, — отметил губернатор.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорий Ростовской области 44 беспилотника самолетного типа.

Фото: соцсети Морозовска

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Таганрогская правда
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