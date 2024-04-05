Сегодня ночью, с 4 на 5 апреля, в Ростовской области подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, сбито более 40 целей. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

На этот раз массированной атаке БПЛА подвергся Морозовский район.

По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, — сообщил глава региона.

Фото Сергея Плишенко (из архива)