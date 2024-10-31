В хуторе под Ростовом полиция обнаружила львенка

Неожиданную находку обнаружили сотрудники полиции в хуторе Ленинаван под Ростовом — по улицам бродил львенок.

Сейчас малыш находится на временном содержании в Ростовском зоопарке.

«Сотрудники полиции привезли нам львенка, которого обнаружили в хуторе Ленинаван. Животному примерно 2 месяца. Он бодр и внешне здоров», — рассказал зоопарк на своей странице в соцсети.

Отмечается, что пока львенок находится на временном содержании, под наблюдением ветврачей проходит карантин. В дальнейшем малыша передадут в другой зоопарк.

Предположительно, львенок сбежал от «частников», которые используют диких зверей, приобретенных на черном рынке, для фотосессий.

«Друзья! Не поддерживайте «горе-коммерсантов», которые зарабатывают на использовании животных, не фотографируйтесь с такими питомцами. Далеко не всегда звери в частных руках находятся на достойном содержании и ветеринарном контроле. Очень часто они гибнут», — обратился Ростовский зоопарк к жителям Дона.

Ранее мы рассказывали, что амурским тигрятам, родившимся в Ростовском зоопарке, исполнилось полгода.

Фото Ростовского зоопарка