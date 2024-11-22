Главная » Новости Ростовской области

В донском парке Лога лемуры массово заболели бордетеллёзом

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

В течение трех недель ветеринары парка «Лога» проводили курс лечения для заболевших животных.

Новости Ростовской области

О сложной работе по спасению лемуров парк рассказал на своих информационных ресурсах.

«У ветеринаров парка всегда много забот: ежедневный уход, профилактика, внимание к каждому подопечному. Но бывают моменты, когда нашим любимцам нужна особая помощь. Недавно в группе лемуров была обнаружена инфекция — бордетеллёз», — говорится в сообщении.

Бордетеллёз — заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути и может быстро привести к летальному исходу. Первые симптомы появились у самки Циты. Её отвезли в Ростов, где провели рентген и необходимые лабораторные исследования, подтвердившие диагноз.

«К сожалению, инфекция быстро распространилась на остальных членов группы. Лечение оказалось сложным и продолжительным. В течение трёх недель ветеринары ежедневно давали лемурам лекарства, делали инъекции и проводили ингаляции», — рассказали специалисты парка «Лога».

Все эти усилия оказались не напрасными. После проведения повторных анализов стало ясно — лемуры полностью выздоровели.

«Эти маленькие пушистые создания — настоящее чудо, и мы счастливы, что смогли помочь им победить болезнь», — поделились ветеринары.

Ранее мы рассказывали, что в парке «Лога» родился необычный жеребенок.

Фото и видео парка «Лога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

животные парк Лога Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru