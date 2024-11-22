В донском парке Лога лемуры массово заболели бордетеллёзом

В течение трех недель ветеринары парка «Лога» проводили курс лечения для заболевших животных.

О сложной работе по спасению лемуров парк рассказал на своих информационных ресурсах.

«У ветеринаров парка всегда много забот: ежедневный уход, профилактика, внимание к каждому подопечному. Но бывают моменты, когда нашим любимцам нужна особая помощь. Недавно в группе лемуров была обнаружена инфекция — бордетеллёз», — говорится в сообщении.

Бордетеллёз — заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути и может быстро привести к летальному исходу. Первые симптомы появились у самки Циты. Её отвезли в Ростов, где провели рентген и необходимые лабораторные исследования, подтвердившие диагноз.

«К сожалению, инфекция быстро распространилась на остальных членов группы. Лечение оказалось сложным и продолжительным. В течение трёх недель ветеринары ежедневно давали лемурам лекарства, делали инъекции и проводили ингаляции», — рассказали специалисты парка «Лога».

Все эти усилия оказались не напрасными. После проведения повторных анализов стало ясно — лемуры полностью выздоровели.

«Эти маленькие пушистые создания — настоящее чудо, и мы счастливы, что смогли помочь им победить болезнь», — поделились ветеринары.

Ранее мы рассказывали, что в парке «Лога» родился необычный жеребенок.

Фото и видео парка «Лога»