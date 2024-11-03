На Дону необычный жеребенок появился в парке «Лога»

В Ростовской области в парке «Лога» у мини-лошадки родился очаровательный жеребенок, которому 3 ноября исполнился ровно месяц.

Мини-лошадки — это вовсе не пони, как многие думают. Это уникальные существа породы Фалабелла, которые являются самыми маленькими лошадьми в мире. Их характер отличается сметливостью, спокойным и дружелюбным нравом. Они отлично ладят с детьми и взрослыми. В парке «Лога» жеребенок родился у кобылы по кличке Дана. Он весил целых 13 кг.

«Малыш сразу покорил наши сердца! Всего через полчаса после рождения наш жеребенок уже встал на свои длинные ножки и смело отправился к маме за первой порцией молочка», — пишет администрация парка в своем Telegram-канале.

У жеребенка очаровательные рыжие ресницы и пушистая мордочка.

Ранее мы рассказали, что забавные детеныши тамаринов появились в парке «Лога».

Фото и видео Telegram-канала парка «Лога»