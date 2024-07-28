28 июля, в День Военно-морского флота, в Таганроге на базе яхт-клуба «5-й причал» прошли праздничные спортивные мероприятия. Десятки белых парусов могли наблюдать горожане в акватории Таганрогского залива.

На официальном открытии соревнований по парусному спорту яхтсменов и виндсерферов, а также болельщиков и зрителей приветствовали председатель Федерации парусного спорта города Таганрога Елена Сирота, вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Вадим Механиков и заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион мира по радиоуправляемым яхтам Виктор Назаров. Выступавшие напомнили о том, что Таганрог – первая военно-морская база России. Процитировали Александра III, говорившего, что у России – два союзника – её армия и флот. А также признались в своей любви к морскому флоту.

В День ВМФ прошли посвященные ему гонки яхт различных классов и парусных досок, некоторые из них проходили в акватории бухты Андреева, что позволило наблюдать их с берега многим собравшимся.

Братья и коллеги Виктор и Николай Назаровы представили выставку моделей исторических и современных кораблей, созданных либо ими самими, либо их учениками. Потом некоторые из демонстрируемых моделей были спущены на воду и приняли участие в гонках радиоуправляемых яхт.

Гостем мероприятия стал благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин. Он в своем выступлении напомнил, что в этом году День Военно-морского флота совпал с Днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и 1036-летием Крещения Руси. К слову, на флаге русских моряков – Андреевский крест – в память о казненном на косом кресте апостоле Андрее Первозванном. Святое Предание говорит о том, что первым свет Христовой веры на Русь принес именно Андрей Первозванный, который с юга на север на корабле пересек Черное море, а потом даже поднялся по Днепру. Спустя почти тысячу лет христианская вера окончательно пришла на Русь тем же маршрутом.

Отец Борис также по просьбе Виктора Назарова освятил созданную сравнительно недавно модель корабля «Святитель Митрофан», названного в честь духовного отца Петра Первого епископа Митрофана Воронежского.

«Корабль-шлюп «Святитель Митрофан» в Таганрог прибыл еще в начале ХХ века. Это был учебный корабль: у нас ведь в городе до революции учили и капитанов, и шкиперов, и матросов. Его длина была свыше 25-и метров, масштаб модели – 1:25,» — пояснил Виктор Петрович Назаров.

Ранее мы рассказали, что морских пограничников, их семьи, а также ветеранов пограничной службы поздравил с праздником глава городской администрации Андрей Фатеев.

Антон САХНОВСКИЙ

Фото Анатолия Ивашова