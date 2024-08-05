В Ростовской области пройдет фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» и «Форум ремесленников Дона», сообщает официальный портал донского правительства.

Участники мероприятий соберутся 17 августа в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района. Гостей ждут выступления народных хоров, вокальных ансамблей, фольклорных и танцевальных коллективов.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в рамках форума пройдет выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел «Город мастеров» и круглый стол «Мастеровые семьи – основа сохранения традиций ремесла». Также все желающие смогут посетить тематическую площадку «Семья мастеровая» и мастер-классы и консультации от ведущих ремесленников.

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