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В августе яркий фестиваль казачьей культуры пройдет в Ростовской области

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В Ростовской области пройдет фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» и «Форум ремесленников Дона», сообщает официальный портал донского правительства.

Культура

Участники мероприятий соберутся 17 августа в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района. Гостей ждут выступления народных хоров, вокальных ансамблей, фольклорных и танцевальных коллективов.  

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в рамках форума пройдет выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел «Город мастеров» и круглый стол «Мастеровые семьи – основа сохранения традиций ремесла». Также все желающие смогут посетить тематическую площадку «Семья мастеровая» и мастер-классы и консультации от ведущих ремесленников.

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Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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