Утром несколько БПЛА сбито в районе  Каменска-Шахтинского

Сегодня рано утром, 15 июня, в Ростовской области несколько украинских беспилотников было сбито в районе Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Около четырех часов утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, — написал глава региона.
По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.
Напомним, что ночью 14 июня над Ростовской областью было сбито 70 украинских беспилотников, нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, где ведутся восстановительные работы.
Фото «Таганрогской правды»
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