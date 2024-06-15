Утром несколько БПЛА сбито в районе  Каменска-Шахтинского

Сегодня рано утром, 15 июня, в Ростовской области несколько украинских беспилотников было сбито в районе Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Около четырех часов утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, — написал глава региона.

По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.

Напомним, что ночью 14 июня над Ростовской областью было сбито 70 украинских беспилотников, нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, где ведутся восстановительные работы.

Фото «Таганрогской правды»