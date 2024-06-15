Главная » Новости Ростовской области

Утром несколько БПЛА сбито в районе  Каменска-Шахтинского

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Сегодня рано утром, 15 июня, в Ростовской области несколько украинских беспилотников было сбито в районе Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Около четырех часов утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки, — написал глава региона.

По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.

Напомним, что ночью 14 июня над Ростовской областью было сбито 70 украинских беспилотников, нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, где ведутся восстановительные работы.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru