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Минобороны РФ: 70 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью

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Сегодня ночью, 14 июня, над территорией Ростовской области было сбито 70 украинских беспилотников, сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Новости Ростовской области

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, — пишет источник.

Еще в общей сложности 17 БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской,  Курской областями и Республики Крым.

Напомним, что ранее о ночной массовой атаке украинских беспилотников, в результате которой нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Фото телеграм-канал «Тютина» (из архива)

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Таганрогская правда
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