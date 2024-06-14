Сегодня ночью, 14 июня, над территорией Ростовской области было сбито 70 украинских беспилотников, сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, — пишет источник.

Еще в общей сложности 17 БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями и Республики Крым.

Напомним, что ранее о ночной массовой атаке украинских беспилотников, в результате которой нарушено энергоснабжение в Морозовском районе, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Фото телеграм-канал «Тютина» (из архива)