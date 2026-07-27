Утренняя атака на Таганрог: один человек доставлен в больницу с травмами

По уточненной информации, во время утренней воздушной атаки на Таганрог 27 июля один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в отделение травматологии БСМП. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она также отметила, что поступило несколько обращений от жителей о повреждениях в квартирах. Для оценки ущерба и оказания помощи создана межведомственная комиссия. Специалисты направятся по зафиксированным адресам.

По всем вопросам таганрожцы могут обратиться в Управление защиты от ЧС Таганрога по адресу: ул. Морозова, 8, или по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88.

Глава города призвала жителей и гостей строго соблюдать правила безопасности.

«Категорически запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении фрагментов беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что ночью и утром на Дону уничтожено около 50 БПЛА, в Таганроге повреждено здание производственного объекта.

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