Главная » Культура

Уникальная экспозиция Музея МХАТ завершает работу в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Таганроге завершает работу уникальная выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», приуроченная к 130-летию пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка».

Экспозиция, ставшая результатом сотрудничества Музея МХАТ и Таганрогского музея-заповедника, закроется для посетителей 29 марта.

Проект предлагает погрузиться в историю знаменитой чеховской пьесы через редкие театральные артефакты. Центральными экспонатами стали макет декораций к самой первой постановке «Чайки» в МХТ 1898 года и подлинные сценические костюмы великих актрис Московского художественного театра.

Отдельное внимание уделено эволюции образа Константина Треплева: выставка позволяет проследить, как эту роль воплощали на сцене разные артисты — от Всеволода Мейерхольда до Андрея Мягкова. Особый интерес для таганрожцев представляет раздел, посвященный местной сцене: здесь можно увидеть афиши и эскизы к постановкам «Чайки» в Таганрогском драматическом театре имени А.П. Чехова, созданные в разные годы.

Выставка работает в Литературном музее А.П. Чехова по адресу: Таганрог, улица Октябрьская, 9. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8634) 61-14-66.

Фото Таганрогского музея-заповедника

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка Литературный музей проект Таганрог Таганрогский музей-заповедник театр
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru