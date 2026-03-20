Уникальная экспозиция Музея МХАТ завершает работу в Таганроге

В Таганроге завершает работу уникальная выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм», приуроченная к 130-летию пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка».

Экспозиция, ставшая результатом сотрудничества Музея МХАТ и Таганрогского музея-заповедника, закроется для посетителей 29 марта.

Проект предлагает погрузиться в историю знаменитой чеховской пьесы через редкие театральные артефакты. Центральными экспонатами стали макет декораций к самой первой постановке «Чайки» в МХТ 1898 года и подлинные сценические костюмы великих актрис Московского художественного театра.

Отдельное внимание уделено эволюции образа Константина Треплева: выставка позволяет проследить, как эту роль воплощали на сцене разные артисты — от Всеволода Мейерхольда до Андрея Мягкова. Особый интерес для таганрожцев представляет раздел, посвященный местной сцене: здесь можно увидеть афиши и эскизы к постановкам «Чайки» в Таганрогском драматическом театре имени А.П. Чехова, созданные в разные годы.

Выставка работает в Литературном музее А.П. Чехова по адресу: Таганрог, улица Октябрьская, 9. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8634) 61-14-66.

Ранее мы рассказывали о том, что с историей часовых традиций России можно познакомиться в музее Таганрога.

Фото Таганрогского музея-заповедника