Участникам СВО в Ростовской области упростили посещение музеев и спортзалов с помощью QR-кода

Ростовская область перевела подтверждение статуса участника СВО в цифровой формат.

На Дону участники специальной военной операции, проходящие службу по линии Министерства обороны РФ, теперь могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода при посещении учреждений культуры и спорта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сервис доступен на портале «Госуслуги» и предназначен для использования в организациях, входящих в утвержденный перечень.

Как это работает? Чтобы сформировать код, нужно зайти в личный кабинет на портале, открыть раздел «Услуги», затем подраздел «Справки и выписки», перейти на страницу сервиса и нажать кнопку «Получить».

«Воспользоваться функцией могут только пользователи с подтвержденной учетной записью. Важно знать, что QR-код действует всего пять минут, поэтому получать его заранее не требуется», — уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дону тестируют новый способ оплаты проезда в транспорте через QR-код.

Иллюстрация: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»