Третьи сутки в Пролетарске Ростовской области тушат пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Пролетарске произошел в ночь на 18 августа после нескольких атак украинских беспилотников.

На данный момент бесперебойное водоснабжение для тушения мощнейшего возгорания обеспечивают два пожарных поезда. К ним и водоёму, откуда поступает вода, подведено пять магистральных линий. Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг нефтебазы созданы дополнительные минерализованные полосы.

Также на прилегающей к очагу ЧП территории 20 августа два сброса воды сделали самолеты Ил-76 МЧС России.

Для организации круглосуточной посменной работы и отдыха спасателей в Пролетарске развернут пункт временного размещения с дежурством медиков. По данным на 20 августа, стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга получают 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь. 19 августа сообщалось о 41 пострадавшем.

«Регулярно получаю доклады о ходе тушения. По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует», — написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото: портал администрации Пролетарского района