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При тушении пожара в Пролетарске пострадал 41 пожарный

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Спасатели работают в тяжелейших условиях, отметил губернатор Дона Василий Голубев.

Новости Ростовской области

В своем Телеграм-канале глава региона рассказал о текущей обстановке в Пролетарске, где сотрудники МЧС уже вторые сутки тушат пожар на нефтебазе, возникший после атаки украинских дронов на Ростовскую область. Спасатели выполняют свою работу в сложнейших условиях, подчеркнул Василий Голубев.

— На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро, — написал губернатор. — Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи.

Фото: скрин видел Телеграм-канал Don Mash

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Таганрогская правда
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