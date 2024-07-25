В Ростовской области в районе поселка Глубокий Каменского района дорожники приступили к строительству выезда на федеральную трассу М-4 «Дон». Теперь для объезда этого участка водители могут использовать транспортные развязки на 904 км, 905 км и 908 км, сообщает официальный портал компании «Автодор».

Сейчас на 907 км М-4 «Дон» ведутся работы по обустройству местного проезда в направлении Москвы. Дорожники расширят и реконструируют выезд на федеральную трассу, обустроят переходно-скоростные полосы и установят барьерное ограждение.

Пока работы выполнены только на 35% — демонтировано ограждение, снято изношенное дорожное полотно, уложена геосетка, водопропускные трубы и слой щебня.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области расширят сеть кемпингов для туристов.

Фото russianhighways.ru