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В Ростовской области начались работы на 907 км трассы М-4 «Дон»

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В Ростовской области в районе поселка Глубокий Каменского района дорожники приступили к строительству выезда на федеральную трассу М-4 «Дон». Теперь для  объезда этого участка водители могут использовать транспортные развязки на 904 км, 905 км и 908 км, сообщает официальный портал компании «Автодор».

Новости Ростовской области

Сейчас на 907 км М-4 «Дон» ведутся работы по обустройству местного проезда в направлении Москвы. Дорожники расширят и реконструируют выезд на федеральную трассу, обустроят переходно-скоростные полосы и установят барьерное ограждение.

Пока работы выполнены только на 35% — демонтировано ограждение, снято изношенное дорожное полотно, уложена геосетка, водопропускные трубы и слой щебня.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области расширят сеть кемпингов для туристов.

Фото russianhighways.ru

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М-4 Дон новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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