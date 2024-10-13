На центральной улице Таганрога расположен дом-загадка с интересной судьбой. В разное время им владели командир Донского казачьего полка, дочь Ильи Дмитриевича Алфераки, таганрогский полицмейстер, купец-мануфактурщик. В нем размещалось Общество Помощи борцам Революции и немецкая военная комендатура. В итоге в здании устроили взрыв таганрогские подпольщики, но впоследствии его вновь отстроили.

По словам специалистов музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», до сих пор доподлинно не известно, кто изначально построил угловой дом на пересечении улиц Петровской и переулка Мечниковского, где сейчас располагается колледж морского приборостроения. Но в фондах Ростовского музея краеведения сохранилось интересное фото, которое позволяет предположить, что первоначально здание представляло собой замечательный образец городской усадьбы, построенной в 1830-х годах в стиле позднего классицизма. Здание полутораэтажное, со скругленным углом – типичный таганрогский дом с хозяйскими комнатами в верхнем этаже и помещениями для прислуги в полуподвале.

«Первоначальный проект не сохранился, соответственно, неизвестно и имя первого владельца. Во второй половине XIX века здание часто переходило из рук в руки. В числе его хозяев были полковник Шапошников, командовавший Донским казачьим полком, Александра Ландер (дочь Ильи Дмитриевича Алфераки), таганрогский полицмейстер Егоров и купец-мануфактурщик Адабашев», — рассказали в музее.

После революции дом реквизировали и отдали под городские учреждения: Международное Общество Помощи борцам Революции, окружной комитет ВКП(б), Горсовет и Горкомхоз.

Со временем городские учреждения разрастались, а бывшая дворянская усадьба уже не могла вместить в себя всех желающих. Поэтому перед войной здание реконструировали: его удлинили и надстроили двумя этажами, в результате чего оно стало просто гигантским и заняло почти всю территорию бывшего сада.

Во время немецкой оккупации здесь размещалась военная комендатура. В ноябре 1941 года в здании раздался взрыв огромной силы, который устроили таганрогские подпольщики. Поврежденное здание после войны восстановили и передали Судомеханическому техникуму, впоследствии переименованному в техникум морского приборостроения.

Ранее мы рассказали, что здание администрации Таганрога построили на месте дома купца Муссури.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»