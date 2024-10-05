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Здание администрации Таганрога построили на месте дома купца Муссури

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В Таганроге на месте старинного дома купца Муссури теперь расположено здание городской администрации. В фондах Таганрогского музея-заповедника хранится фотография с изображением особняка, которого уже нет на карте города.

Город

Как рассказали сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», первоначально дом на этом месте построил самом начале 1870-х годов греческий купец, потомственный почетный гражданин Павел Муссури.

Здание располагалось на углу Петровской улицы и Большого Биржевого переулка (ныне Мечниковского переулка). Большой участок включал в себя, помимо двухэтажного дома, три просторных флигеля.

После смерти владельца в конце 1870-х гг. здесь разместилось Таганрогское общество взаимного кредита, а в 1894 г. дом перешел к новому хозяину – греческому купцу Василию Кумбарули, который открыл в нем гостиницу «Петербургская».

«Гостиница и ресторан заняли оба этажа. Широкая мраморная лестница начиналась прямо от парадного входа. Просторные высокие комнаты веяли прохладой, чем привлекали постояльцев в летнюю пору. С правой стороны здания находился огромный открытый балкон, который простирался над пешеходной частью улицы до самой дороги», — пишет источник.

Незадолго до революции здесь останавливался Константин Паустовский, проживший несколько месяцев в Таганроге: «В 1916 году я поселился в гостинице Кумбарули – большой, пустой и прохладной… В гостинице были такие высокие комнаты, что вечером потолки тонули в темноте – свет ламп не доходил до них. Потемневшие фрески на стенах изображали классическую страну с рунами, каскадами и томными пастушками в красных юбках. Пастушки, конечно же, вязали венки».

В 1925 году здание, принадлежавшее Кумбарули, муниципализировали. В советское время здесь сначала размещалась гостиница «Московская», а затем – один из отделов органов государственной безопасности (МГБ). В 1970-е гг. здание разобрали. Сейчас на этом месте располагается городская администрация.

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Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

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Таганрогская правда
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