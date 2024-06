Таганрогская картина вошла в справочник произведений искусства, вывезенных нацистами 

Несколько дней назад в Лондоне вышла новая книга под общей редакцией Жака Шумахера. Это справочное издание с историей перемещений произведений искусства, вывезенных нацистами в годы Второй мировой войны, — Nazi-Era Provenance of Museum Collections: A research guide by Jacques Schuhmacher and foreword by Edmund de Waal. («Происхождение музейных коллекций нацистской эпохи: руководство по исследованию Жака Шумахера и предисловие Эдмунда де Вааля»).

Начиная со 121 и по 126 страницу включительно в этом справочнике размещены предоставленные Таганрогом информация и графические материалы, касающиеся картины Василия Поленова «Пруд с вётлами». В том числе, описана история возвращения полотна в Таганрог из Германии.

Напомним, картина Поленова «Пруд с вётлами» написана художником в 1881 году, с 1887-го до 1943 года работа находилась в Таганроге, а утратил город ее во время оккупации.

История возвращения домой этого произведения искусства началась в 2015 году, когда в Художественном музее Киля провели ревизию произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933-1945 годах.

Скрупулезно проверив исторические документы, сотрудники музея и Германо-российского музейного диалога (DRMD) выявили подозрительное происхождение картины. И вскоре любые сомнения окончательно развеялись благодаря уникальной фотографии и редким материалам, предоставленным Таганрогским музеем-заповедником (ТГЛИАМЗ). Анализ данных окончательно подтвердил: в музее Киля находится картина Поленова, вывезенная Вермахтом в 1943 году.

Первое ее упоминание (после расписки о вывозе из города, датированной концом августа 1943 года) относится к 1959 году, когда произведение искусства выставили на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. Известно, что с 1975 года работа Поленова украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн выделила 40 тысяч дойчемарок на ее приобретение для художественного музея города Киль. Все документы по приобретению одной из настоящих «жемчужин» Кунстхалле (выставочный зал – прим. автора) подписывал первый директор музея искусствовед Йенс Кристиан Йенсен.

В 2017 году картина при участии и помощи очень многих небезразличных людей вернулась домой, в город Таганрог, и в настоящий момент экспонируется в одном из залов краеведческого музея (ТГЛИАМЗ).

Несколько слов об авторе книги. Жак Шумахер имеет докторскую степень в области истории (Оксфордский университет), сейчас он сотрудник лондонского Музея Виктории и Альберта (с 2018 года) и член Национального совета директоров музеев по украденным во время войны культурным ценностям. Координирует изучение истории происхождения экспонатов, выявляя связь с периодом нацистской оккупации.

Ранее Шумахер участвовал в деятельности Комиссии по разграбленным произведениям искусства в Европе – в некоммерческой организации, которая также работает над возвращением имущества, вывезенного нацистами, прежним законным владельцам.

Александр МИРГОРОДСКИЙ, фото предоставлено автором

На главной фото culture.gov.ru