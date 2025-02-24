Главная » Новости Таганрога

Спасатели Таганрога вытащили собаку из 5-метровой расщелины над морем

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Еще одного пса спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде вытащили из расщелины на побережье в селе Боцманово Неклиновского района.

Новости Таганрога

Пёс оказался заблокирован землёй на глубине около 5 метров и жалобно скулил. Зов о помощи услышали очевидцы, которые и обратились в службу 112. Чтобы вызволить собаку, спасателям пришлось использовать служебный автомобиль.

«Животное оказалось крупным, поднять его было тяжело. Приняли решение закрепить на собаке верёвку с помощью багра, а второй конец прикрепить на фаркопе автомобиля», — сообщает ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» на своей странице в соцсети.

Пёс был успешно извлечён на поверхность земли и передан хозяйке. Собака не пострадала.

Напомним, в конце прошлого года с разницей в несколько дней спасатели вытащили из расщелины над Таганрогским заливом в Боцманово двух щенков. Одного они оставили себе и назвали Боцманом, второго отдали хозяйке. Местные жители считают, что щенков туда скинули специально.

Фото и видео ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

животные спасатели Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru