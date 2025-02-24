Спасатели Таганрога вытащили собаку из 5-метровой расщелины над морем

Еще одного пса спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде вытащили из расщелины на побережье в селе Боцманово Неклиновского района.

Пёс оказался заблокирован землёй на глубине около 5 метров и жалобно скулил. Зов о помощи услышали очевидцы, которые и обратились в службу 112. Чтобы вызволить собаку, спасателям пришлось использовать служебный автомобиль.

«Животное оказалось крупным, поднять его было тяжело. Приняли решение закрепить на собаке верёвку с помощью багра, а второй конец прикрепить на фаркопе автомобиля», — сообщает ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» на своей странице в соцсети.

Пёс был успешно извлечён на поверхность земли и передан хозяйке. Собака не пострадала.

Напомним, в конце прошлого года с разницей в несколько дней спасатели вытащили из расщелины над Таганрогским заливом в Боцманово двух щенков. Одного они оставили себе и назвали Боцманом, второго отдали хозяйке. Местные жители считают, что щенков туда скинули специально.

Фото и видео ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»