Еще одного щенка достали спасатели Таганрога из расщелины в Боцманово

30 декабря вечером спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде достали из расщелины на обрыве в Боцманово еще одного щенка.

Первого четвероногого малыша из этой же расщелины на обрыве Таганрогского залива удалось спасти 23 декабря — его сотрудники службы спасения оставили у себя и назвали Боцманом.

Сообщение о том, что в расщелине снова скулит щенок, поступило 30 декабря вечером на мобильный телефон начальника Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде Александра Плохова. Он участвовал в спасении первого щенка и оставил номер местной жительнице, обратившейся тогда за помощью.

«Здравствуйте! Я прошу прощения, ваш номер остался у меня. Теперь другой щенок в расщелине. Не знаю, что делать. Их кто-то скидывает туда, наверно», — обратилась встревоженная женщина к спасателю.

Александр Плохов уже ехал домой со службы, но решил вернуться и помочь животному. Щенка он вытащил с помощью веревки с глубины в 2 метра. Малыш не пострадал, его передали жителям Боцманово.

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»