Сотрудница таганрогского музея стала дипломантом конкурса «Серебряные крылья-2025»

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Дипломантом девятого открытого конкурса методического мастерства «Серебряные крылья-2025» стала научный сотрудник культурно-образовательного отдела Таганрогского музея-заповедника Мария Сеченова.

«Серебряные крылья» – ежегодный конкурс Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил России, проводимый при поддержке Главного командования ВКС. В нынешнем году его участниками стали представители более тридцати регионов России. Работы конкурсантов оценивало экспертное жюри.

Мария Сеченова представила на конкурс литературно-музыкальную композицию «Соль усталой земли моей», посвящённую 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Ее программа, ориентированная на школьников и студентов, проводится в Литературном музее А.П. Чехова. Часто гостями мероприятия становятся  участники СВО.

На конкурсе таганроженка была награждена дипломом лауреата III степени в номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия, посвящённого 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Церемония награждения прошла в Центральном музее Вооруженных Сил России в Москве.

Источник и фото tgliamz.ru

музей -заповедник новости победа в конкурсе Таганрог
