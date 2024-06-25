Речные маршруты из Ростова в Семикаракорск стартуют в июле

В июле в Ростовской области начнутся регулярные речные перевозки — суда на подводных крыльях «Валдай» будут ходить по маршруту Ростов – станица Багаевская – Семикаракорск – станица Багаевская – Ростов. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Судоходная пассажирская компания «Дон» запланировала первые рейсы на 2, 4 и 6 июля с отправлением из Ростова в 09.15. По итогам этих выходов утвердят дальнейшее расписание.

Напомним, пробная однодневная экскурсия в Семикаракорск на комфортабельном «Валдае» состоялся 23 июня. Пассажиры смогли насладиться красотами величественного Дона, казачьим колоритом и сделать эксклюзивные фото на память.

Кстати, суда на подводных крыльях «Валдай» также осуществляют перевозки из Ростова в Азов.

Ранее мы рассказали, что водный маршрут планируют запустить из Таганрога в Волгоград.

Фото телеграм-канал СПК «Дон»