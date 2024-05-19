Из Ростова в Турцию открыто прямое автобусное сообщение

Прямые автобусные рейсы из Ростова в турецкий Стамбул отправляются каждые вторник и пятницу.

Компания «Донавто» представляет новый регулярный рейс с Главного автовокзала Ростова до Стамбула. К услугам путешественников — комфортабельные автобусы Mercedes-Benz класса euro-lux, оснащенные Wi-Fi, видеосопровождением, холодильниками, кондиционерами.

На международных рейсах работают профессиональные водители и бортпроводники. Во время поездки пассажирам предоставляются чай, кофе и сладости. Наши автобусы оборудованы удобными откидными креслами с увеличенным местом между сидениями, — рассказали в «Донавто».

Отметим, что поездка из Ростова в Стамбул займет 39 часов 30 минут. Стоимость билета 8560 рублей. Ближайшие билеты доступны на рейс 25 мая на сайте перевозчика.

Ранее мы рассказывали, что жители Ростовской области могут отправиться в Абхазию по единому билету.

Фото: Вконтакте «Автовокзалы Ростовской области»