Системные нарушения в работе автобусов зафиксированы за три дня рейдов в Таганроге

Перевозчики в Таганроге получили штрафы за невыполнение условий контрактов.

Новости Таганрога

В Таганроге в очередной раз выявлены системные нарушения в работе общественного транспорта. За три дня проверок на нескольких городских маршрутах были зафиксированы сбои в движении автобусов и невыполнение рейсов, что привело к штрафам для перевозчиков, информирует городская администрация.

Первая проверка состоялась 17 марта на маршруте №56 «Рембаза – Порт». Сотрудники управления транспорта города обнаружили, что водители не соблюдают утвержденную схему движения до конечной остановки «Порт». По итогам рейда составлен акт для претензионной работы с обслуживающей компанией ООО «Автолайн-КО», в отношении которой уже применены штрафные санкции.

В тот же день инспекторы проверили маршрут №8 «Вокзал «Таганрог-1» – ст. Марцево», где выявили невыполнение перевозчиком необходимого количества рейсов. Нарушения были зафиксированы, а ООО «Автолайн-КО» повторно оштрафовано за неисполнение условий муниципального контракта.

18 марта проверка прошла на конечной остановке «пл. Авиаторов» маршрута №14 «пл. Авиаторов – ПМК». Здесь также было установлено невыполнение утвержденного количества рейсов.

«По факту нарушений составлен акт в отношении перевозчика ООО «МТ Южный город», которому грозят штрафные санкции», — пояснили в администрации Таганрога.

Еще один рейд 20 марта на маршруте №36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (Онкологический диспансер)» вновь выявил невыход автобусов на линию. Нарушения зафиксированы, транспортная организация ООО «Пассажиртранс» оштрафована за неисполнение контрактных обязательств.

Муниципальный контроль за пассажирскими перевозками в Таганроге ведется на регулярной основе, к перевозчикам, нарушающим график движения, применяются финансовые санкции.

Фото: tagancity.ru (из архива)

